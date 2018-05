Mercedes contro Lancia Y: tre feriti in condizioni serie in ospedale, traffico in tilt

NICHELINO - Un grave incidente si è verificato a Nichelino, tra via Debouché e via Nenni. L’impatto tra le due vetture, un Mercedes bianco e una Lancia Y, è avvenuto questa mattina intorno alle 07:20. Tre i feriti, tutti in condizioni serie ma non gravi.

LA DINAMICA - Stando a una prima ricostruzione, il Mercedes bianco, con alla guida un uomo brasiliano di 72 anni, stava percorrendo via Debouché da Vinovo verso Nichelino quando ha urtato lateralmente una Lancia Y blu proveniente da via Nenni e in svolta su via Debouchè. La conducente della Lancia Y, una signora marocchina di 52 anni, è stata trasportata all’ospedale Santa Croce di Moncalieri in codice giallo. Gli altri passeggeri, due anziani, sono stati trasportati al Cto. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre una passeggera, rimasta bloccata dalla portiera. La strada è stata chiusa per i rilievi a cura della polizia municipale di Nichelino: inevitabili i disagi per i pullman della Gtt.