TORINO - Per la maggior parte dei profili è richiesta una conoscenza fluente della lingua inglese e la disponibilità a trasferte su territorio nazionale. Per candidarsi compilare il form online. Ecco la lista delle figure richieste a Torino

- ICT/ End User Services

Nell’ambito dell’unità ICT della holding le risorse saranno inserite nell’unità Soluzioni infrastrutturali e sicurezza, nello specifico nell’area End User Services, per svolgere le seguenti attività:

definizione e realizzazione di soluzioni IT di End User Services per supportare i clienti interni in ambito Office e Field Workforce

analisi e proposte degli scenari evolutivi delle soluzioni IT di End User Services

risoluzione dei problemi di sistemi informatici integrati e interdipendenti nell’ambito dell’infrastruttura distribuita (PC, periferiche, dispositivi mobili e dei relativi sistemi operativi e software di base); supportare i clienti interni e i fornitori per facilitare la risoluzione dei problemi nell’ambito dei servizi End User, anche in maniera proattiva

gestione dei fornitori per la definizione dei requisiti, la progettazione, realizzazione di nuovi servizi / soluzione e dei livelli di servizio relativi

definizione e revisione dei processi e delle linee guida tecniche relativamente ai servizi di end-user al fine di efficientare il supporto e la user experience delle soluzioni IT di End User Service

partecipare e contribuire attivamente alla definizione delle linee guida architetturali e delle policies in ambito

supporto e verifica della compliance alle norme e policies aziendali

monitoraggio e reporting dei livelli di servizio dei fornitori e di quelli offerti al cliente interne

attività di IT progressiva (sviluppo, supporto, analista aziendale, ingegneria delle infrastrutture) nell’ambito dell’infrastruttura distribuita (PC, periferiche, dispositivi mobili e dei relativi sistemi operativi e software di base). Nel caso della figura ricercata in ambito Customer Care, le risorse saranno dedicate più nello specifico, alle seguenti attività:

collaborare per impostare lo SLA e gli standard di servizio della struttura customer care

definire standard e processi per il miglioramento dei servizi a supporto della clientela interna

Partecipare alla progettazione e alla realizzazione del change management dell’organizzazione Customer Care e degli stakeholder

Definire le prestazioni e gli indicatori di qualità e le procedure di miglioramento dei processi organizzativi e tecnici

identificare e suggerire i miglioramenti per i sistemi a supporto della multicanalit (es. chatbot) per dare maggiore efficienza ed efficacia ai servizi di customer care in relazione al contesto Aziendale

valutare l’efficacia degli strumenti tipici per la gestione del servizio

gestione delle attività perla corretta implementazione e il monitoraggio delle prestazioni operative (ad esempio gestione delle problematiche e/o delle richieste, ticketing).

- Data Center Services: Responsabile/esperti

Nell’ambito dell’unità ICT della holding le risorse saranno inserite nell’area Soluzioni Infrastrutturali.

Requisiti: laurea in scienze informatiche, ingegneria informatica, telecomunicazioni o discipline equivalenti che abbiano 4-5 anni di esperienza nel settore

per la posizione di responsabile esperienza in società di consulenza e almeno 5 anni nel ruolo.

- Servizi di Telecomunicazione: Responsabile/esperti

Nell'ambito dell’unità ICT della holding le risorse saranno inserite nell'area Soluzioni Infrastrutturali.

Requisiti:laurea in scienze informatiche, ingegneria informatica, telecomunicazioni o discipline equivalenti che abbiano 4-5 anni di esperienza nel settore e conoscenze degli applicativi Scada e Smart Meter e IOT per la posizione di responsabile esperienza in società di consulenza e almeno 5 anni nel ruolo e specifiche conoscenze dei protocolli e delle architetture di rete.