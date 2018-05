Passi avanti per la linea 2 della metropolitana: al via i sondaggi ambientali

TORINO - Passi avanti per la linea 2 della metropolitana: nei prossimi giorni verranno infatti effettuati alcuni rilevamenti nei luoghi ritenuti significativi dal punto di vista geologico. L'obiettivo? Definire il percorso della metropolitana.

I SONDAGGI - I progettisti incaricati dalla Città di Torino hanno affidato l'esecuzione dei sondaggi geognostici e ambientali alla ditta Geoser di Pavia, che effettuerà i rilevamenti. Verranno pertanto realizzati piccoli cantieri della durata di alcuni giorni, comunque segnalati da un cartello informativo. Le indagini andranno avanti fino a metà giugno. I campioni prelevati saranno utilizzati per determinare le caratteristiche meccaniche dei terreni interessati, l’eventuale presenza di sostanze inquinanti e l'altezza della falda nel sottosuolo. I dati raccolti, oltre che essere utilizzati per la definizione del tracciato della linea, serviranno a determinare le caratteristiche della galleria e delle strutture di stazione, ma anche per i monitoraggi ambientali durante le fasi di realizzazione dell'opera.