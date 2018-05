Lavori sulla muratura dei Bastioni, da lunedì chiude l’area giochi dei Giardini Reali

TORINO - Da lunedì l’area giochi dei Giardini Reali inferiori, quelli di corso San Maurizio, sarà chiusa al pubblico e lo resterà fino all’11 maggio compreso. Il provvedimento è stato preso per consentire i lavori sulla muratura dei Bastioni e l’intervento, appaltato dai Musei Reali, consentirà la pulizia e la messa in sicurezza del muro di cinta dell’antica fortificazione di Torino all'interno dei Giardini Reali, compreso il cavalcavia a fornice. Anche se i lavori interesseranno solamente la muratura verticale, sarà chiusa l’intera area per non creare interferenze pericolose con il pubblico. In particolare, sarà effettuata la pulitura meccanica della vegetazione e dei muschi infestanti e saranno rimossi i graffiti presenti prevalentemente nella parte bassa della muratura.

PIAZZA SAN CARLO - Sempre a partire da lunedì saranno riposizionate in piazza San Carlo le panchine rimosse in occasione del corteo del 1° maggio, che sono in fase di riverniciatura, visto lo stato di deterioramento della parte lignea.