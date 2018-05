CHIERI - Ieri sera a Chieri i carabinieri di Pino Torinese (TO) sono intervenuti su richiesta di una donna che ha segnalato al 112 che la sorella, G.C., 75 anni, abitante a Chieri, aveva chiuso a chiave all’interno dell’abitazione l’idraulico. La donna ha precisato che la sorella avrebbe liberato l’idraulico soltanto dopo aver parlato con i carabinieri.



IDRAULICO - La donna ha detto ai carabinieri di aver impedito all’idraulico di uscire di casa perché non le aveva eseguito bene i lavori e perché non le aveva rilasciato la ricevuta fiscale. La donna è stata denunciata per sequestro di persona ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’artigiano è stato liberato all’arrivo dei militari.