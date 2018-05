TORINO - Giovedì 3 maggio, a Nole (TO), i carabinieri di Mathi hanno denunciato per ricettazione in concorso Sergio M., 41 anni, residente a Nole, Giovanna C., 56 anni, residente Nole, Davide C., 31 anni, residente a Nole, e Ciro C., 47 anni, abitante a Venaria.

MAGAZZINO DEL RUBATO - A casa degli indagati e in un capannone, i militari hanno trovato una carabina ad aria compressa calibro 4.5 con gruppo ottico marca Gamo; un Quad della Access motor; 250 bottiglie di vino marca Podere del Gaio, 200 bottiglie di olio extra vergine di oliva della Alberti e 25 valigette varie marche con avvitatori, flessibili e trapani. Sono state sequestrate inoltre tre motoseghe, tre tosasiepi e numerosi attrezzi da giardinaggio e quattro biciclette marca Battaglin, Atala, Topbike ed Emmelle. Per risalire ai proprietari della refurtiva, i carabinieri hanno allestito nella caserma di Via Torino a Mathi una piccola mostra