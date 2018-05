Torna la «Domenica al Museo»: una giornata gratis alla scoperta di mostre, Palazzi e ville

TORINO - Domenica 6 maggio torna la #DomenicaalMuseo, l’iniziativa del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo che permette l’ingresso gratuito in numerosi musei e aree archeologiche statali ogni prima domenica del mese.

Musei Torino

Proponiamo di seguito la lista dei musei che propongono l'ingresso libero durante la prima domenica del mese:



– Palazzo Carignano

via Accademia delle Scienze, 5 - Torino

Orario: Martedì-Domenica 10.00-18.00 (ultimo ingresso 17.00) Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: Martedì-Domenica 10.00-17.00 ; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 011 5641791; Email: pm-pie.palazzocarignano@beniculturali.it)

– Palazzo Reale di Torino, Armeria Reale e Galleria Sabauda

Piazzetta Reale, 1 - Torino

Orario: Martedì-Domenica 8.30-9.00 alle 18.30/19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-18.00; Prenotazione: Nessuna

– Museo di Antichità

Via 20 Settembre, 88 - Torino

Orario: Martedì-Domenica dalle ore 8,30 alle 19,30. Lunedì chiuso Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

– Villa della Regina

strada Comunale Santa Margherita, 79 - Torino

Orario: Martedì-Sabato, 10.00-17.00 (ultimo ingresso 16.00).Domenica e festivi, 10.00-18.00 (ultimo ingresso 17.00) Chiusura settimanale: lunedì; Orario biglietteria: Martedì-Sabato 10.00-16.00; Domenica e festivi 10.00-17.00; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 011 8194484; Email: pm-pie.villadellaregina@beniculturali.it)

Musei Piemonte

L'inziativa dei musei gratis la prima domenica del mese non riguarda solamente il capoluogo, ma tutto il Piemonte. Tra i luoghi visitabili gratuitamente troviamo il Castello Ducale di Agliè, il parco del castello di Racconigi, l'area archeologica di Bene Vagienna, il Forte di Gavi in provincia di Alessandria e l'Abbazia di Fruttaria nel canavese. Per la lista completa dei siti visitabili gratuitamente in Piemonte e in Italia, si veda direttamente il sito del Ministero dei Beni Culturali.

Mibact.