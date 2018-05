Cade un albero in via Pietro Cossa nella notte: danneggiate due auto, intervento dei pompieri

TORINO - Questa notte i vigili del fuoco, del distaccamento di Venaria, sono intervenuti in via Pietro Cossa per la caduta di un albero di fronte al civico numero 293. Non si sono registrate persone ferite, ma sono stati coinvolti due veicoli parcheggiati: un fuoristrada è stato gravemente danneggiato, più lievi i danni per una Fiat Punto. I pompieri, intervenuti alle 4.30, hanno messo in sicurezza l’area.