Giovedì inizia il Salone del Libro, dieci biglietti in palio con TorinoGiovani

TORINO - Giovedì prossimo, il 10 maggio, prenderà il via il Salone del Libro. In vista dell’importante e tradizionale evento, il portale TorinoGiovani mette in palio 10 ingressi omaggio.

Per aggiudicarsi uno dei tagliandi bisogna rispondere a una domanda e farlo il più velocemente possibile (la risposta d’altronde sarà facilmente reperibile su internet). Chiunque può partecipare, purché non abbia ancora compiuto 36 anni.

Il giorno del contest è il prossimo martedì 8 maggio alle ore 15 sul sito ufficiale di TorinoGiovani.

I vincitori di ciascun contest non possono partecipare ai successivi 2 contest. Inoltre ogni vincitore ha diritto a un solo invito omaggio, gli inviti sono nominativi e non possono essere ceduti. In caso di identico tempo di risposta verrà data la priorità al concorrente più giovane.