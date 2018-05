TORINO - Dopo il sole caldo e le alte temperature che hanno accompagnato la giornata di domenica 6 maggio, si torna ad aprire gli ombrelli. Secondo le previsioni dell'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), è in transito oltre alpe un nucleo depressionario, in moto da est verso ovest. Questo determinerà un aumento dell'instabilità atmosferica, con rovesci e temporali.

PIOGGIA - Sono attesi dapprima fenomeni intensi su verbano, biellese, alto novarese e alto vercellese, in successivo spostamento versole pianure occidentali. Ed è allerta gialla (ordinaria) per il rischio idrogeologico. Stando alle previsioni, questa condizione dovrebbe perdurare per tutta la settimana, con rischio di rovesci anche per il prossimo week