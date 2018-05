NICHELINO - Una donna, la cui identità non è ancora nota, è morta questa mattina, lunedì 7 maggio, ed è poi caduta in un pozzo profondo un metro e mezzo. E' avvenuto a Nichelino, in via Verona 10. Stando a quanto è emerso fin ora, pare che la donna si trovasse nei pressi del pozzo per riparare personalmente una piccola perdita dopodiché, probabilmente colta da un malore, è caduta all'interno della struttura.

TRAGEDIA - Sull'accaduto indagano i carabinieri di Nichelino. Il medico legale, intervenuto sul posto insieme agli operatori del 118, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.