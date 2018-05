Salone del Libro, all’inaugurazione presenti Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati

TORINO - E’ tutto pronto per la 31esima edizione del Salone del Libro: giovedì mattina, nella consueta location del Lingotto, si svolgerà infatti il «day one» della kermesse legata al mondo dei libri. Quest’anno l’inaugurazione vedrà la partecipazione delle più alte cariche dello stato: Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati, presidente della Camera e del Senato.

I MINISTRI - I due presidenti non sono però gli unici ospiti «istituzionali» attesi per la giornata di giovedì, anzi. Insieme a Fico e Casellati infatti anche gli «ex» (ma in realtà ancora in carica) ministri alla Cultura, all’Istruzione e alla Difesa Dario Franceschini, Valeria Fedeli e Roberta Pinotti parteciperanno all’inaugurazione. Il count down è iniziato: tra attesa, ospiti illustri e qualche polemica, manca sempre meno alla trentunesima edizione del Salone del Libro.