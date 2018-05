RIVOLI - Dramma in via Alpignano angolo corso Susa, a Rivoli: un uomo ha ucciso una donna a colpi di pistola. Dopo aver ucciso la donna, l’omicida ha rivolto l’arma verso se stesso e ha premuto il grilletto, tentando di suicidarsi. L’episodio è avvenuto poco dopo le 17:00. Sul posto presenti i carabinieri e la polizia. Diversi testimoni hanno riferito di aver sentito distintamente gli spari. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO 19:05 - Stando alle ultime ricostruzioni, la sparatoria sarebbe avvenuta nel parcheggio di uno stabile di via Alpignano 10, alle 16:50. L'uomo, un pensionato di 74 anni di rivoli, ha sparato contro una donna di 74 anni, sua moglie da novembre. La donna é morta sul colpo, mentre l'omicida, dopo aver tentato il suicidio, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale CTO di Torino in condizioni disperate. L'arma con cui è avvenuto l'omicidio risulta regolarmente detenuta, mentre non risultano denunce da parte della donna.