NONE - Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di None (TO) hanno denunciato a piede libero B.D. di 37 anni, per furto. Tutto ha avuto inizio quando il proprietario di un bar di None si è accorto che dalla cassa mancavano dei contanti e così ha avvisato i militari. Questi sono intervenuti sul posto e hanno installato una piccola telecamere all'interno del locale dell'uomo per poter identificare il colpevole.

FURTO - Dalle immagini della telecamera di sicurezza, i carabinieri hanno potuto vedere il ladro 'all'opera'. Nelle riprese infatti si vede chiaramente B.D. sottrarre del denaro della cassa del bar. Fermato, l'uomo è stato scoperto con un bottino pari a 100 euro.