TORINO - Un camper in cui vivevano sette nomadi (tre adulti e quattro bambini) è andato a fuoco nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 maggio. Il mezzo si trovava pacheggiato in via Negarville, all'angolo con via Rosenda, alla periferia sud della città di Torino. Stando a quanto è emerso fin ora, pare che nessuno sia rimasto ferito: appena sono divampate le fiamme tutte le persone che erano all'interno sono saltate giù dal mezzo e si sono messi in salvo.

INCENDIO - Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e i carabinieri, attualmente a lavoro per chiarire quali siano state le cause che hanno provocato le fiamme.