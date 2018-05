TORINO - Ospite della sua fidanzata ha trovato in casa dello spray urticante al peperoncino e lo ha 'provato' spruzzandolo nell’aria. Essendo diventata l’aria all’interno della stanza poco respirabile, il ragazzo ha aperto le finestre dell'alloggio, tra cui quella che affacciava sul pianerottolo del piano. Poco dopo, ha visto arrivare nello stabile di via Saluzzo i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118, intervenuti per la presenza di persone intossicate nel palazzo.

SPARY - Quando i Vigili del Fuoco gli hanno domandato quali fossero le sue condizioni di salute, il giovane milanese di 22 anni ha capito che tutto era stato causato dal suo gesto. Le cinque persone intossicate che presentavano nausea e fastidi alla gola sono state tutte medicate sul posto. Il giovane è stato invece denunciato dagli agenti della Squadra Volante per getto pericoloso di cose.