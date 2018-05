TORINO - Un cittadino gabonese di 23 anni, irregolare sul Territorio Nazionale è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Barriera Milano per spaccio in via Montanaro. Il giovane alla vista degli agenti impegnati in attività di controllo del territorio ha occultato un oggetto all’interno di una fioriera posizionata nella via. L’uomo ha anche provato a darsi alla fuga ma è stato fermato poco dopo.

DROGA - All’interno della fioriera gli agenti hanno trovato una confezione in plastica di caramelle con all’interno 15 frammenti di crack. A seguito di accertamenti è emerso che lo straniero era gravato da precedenti specifici. Un altro cittadino gabonese, invece, è stato arrestato, sempre per spaccio di sostanza stupefacente dagli agenti della Squadra Volante. Lo straniero, trentaquattrenne e irregolare sul Territorio Nazionale, è stato fermato in via Lauro Rossi. E' emerso che l'uomo aveva a suo carico numerosi precedenti di polizia per gli stessi reati ed è stato trovato in possesso di due grossi ovuli contenenti cocaina per oltre 20 grammi.