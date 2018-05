IVREA - I carabinieri della Compagnia di Ivrea durante i controlli svolti in Canavese lo scorso fine settimana hanno controllato oltre 250 persone. Tra questi, due ragazzi di 20 e 24 anni sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I giovani sono stati controllati domenica pomeriggio lungo la s.p. 53 mentre erano a bordo di una utilitaria, sulla quale i militari hanno rinvenuto residui di marijuana. La conseguente perquisizione domiciliare presso le rispettive abitazioni ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente 110 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Droga e bilancino sono stati sottoposti a sequestro ed entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura di Ivrea per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

ARMI - A Favria invece i militari della Stazione di Rivarolo Canavese hanno denunciato a piede libero un 25 di Forno Canavese che, sottoposto a controllo mentre era al volante di una utilitaria, è stato trovato in possesso di due grossi coltelli. Le armi sono state sequestrate e il giovane è stato deferito in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Per lo stesso reato è stato denunciato, a Rivarolo Canavese, anche un 19enne che sulla sua autovettura trasportava una mazza di legno di 85 cm. Infine, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 47enne di Cuorgnè, che era alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore a quello consentito. La sua patente di guida è stata ritirata.