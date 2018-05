TORINO - Sono stati nominati questa mattina, martedì 8 maggio, dalla Città di Torino i tre componenti del "Presidio per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa", il nuovo organo indipendente, consultivo e di controllo dell'azione amministrativa, costituito all'interno del Gabinetto della Sindaca con una delibera di Giunta approvata la scorsa settimana. A presiedere il nuovo organo sarà il magistrato Arturo Soprano, presidente emerito della Corte d'Appello di Torino, coadiuvato dalla presidente dell'Ordine degli avvocati Michela Malerba e dall'avvocato Mario Napoli.



PRESIDIO PER LA LEGALITA' - «Siamo certi», ha dichiarato la sindaca Chiara Appendino, «che questo presidio rafforzerà le attività che già portiamo avanti in materia di legalità, efficienza e trasparenza amministrativa e la decisione del presidente Soprano di supportare l'amministrazione è un valore aggiunto per tutto il territorio». I tre membri del Presidio, che prestano la loro opera a titolo gratuito, sono stati nominati con decreto sindacale e restano in carica fino al termine del mandato del sindaco.