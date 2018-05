RIVOLI - La vittima era già stata presa di mira pochi giorni prima quando aveva subito il furto del carburante dal suo furgone e per questo si è appostata nel caso in cui i ladri fossero tornati. L’intuizione è stata corretta: poco dopo le 22 di mercoledì 2 maggio un uomo è sceso da un furgone e si è diretto con una tanica verso l'automezzo della vittima

GASOLIO - Avvertiti dalla vittima di furto, gli agenti del Commissariato di Rivoli hanno trovato il reo nel suo veicolo che attendeva che la tanica si riempisse dopo aver operato un foro nel serbatoio. L’uomo, un italiano di 34 anni, è stato arrestato per furto. La madre invece, che era in sua compagnia, è stata denunciata in stato di libertà per lo stesso reato.