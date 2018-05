Moto si schianta contro auto, muore centauro: dramma in corso Novara

TORINO - Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo l'alba, in corso Novara angolo corso Palermo: un motociclista è deceduto dopo lo scontro con un'auto in movimento. Sul posto i soccorsi e la polizia municipale, al lavoro per accertare la reale dinamica dei fatti e per dirigere il traffico, in tilt in quella zona. Sono infatti forti i rallentamenti nei pressi dell'incidente. Pare che il centauro sia morto sul colpo, inutile ogni tipo di soccorso prestato. Al momento non si hanno altre informazioni, seguiranno aggiornamenti sull'incidente mortale di corso Novara.