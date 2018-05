Incidente mortale in corso Novara, i vigili ricostruiscono la dinamica: si cercano testimoni

TORINO - Emergono ulteriori dettagli sull'incidente mortale avvenuto questa mattina in corso Novara, all'angolo con corso Palermo. La vittima non è ancora stata identificata, ma gli agenti della Squadra Infortunistica della polizia municipale sono sul posto per i consueti rilievi del caso.

LA DINAMICA - Stando a una prima ricostruzione, sembrerebbe che lo scooter Honda della vittima stesse percorrendo la carreggiata centrale di corso Novara in direzione piazza Crispi e, all'incrocio semaforizzato regolarmente in funzione con corso Palermo, si sia scontrato con un autocarro Iveco Daily che stava percorrendo lo stesso corso ma in direzione opposta: all'origine dell'impatto potrebbe esserci una svolta a sinistra, verso corso Giulio Cesare. Sul posto è presente il conducente del Daily, che sta collaborando con gli agenti. La polizia municipale cerca testimoni che abbiano visto l'incidente per ricostruire con certezza la reale dinamica. Chiunque abbia informazioni sensibili è pregato di contattare il seguente numero telefonico: 01101126509/10.