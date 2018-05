Spazzati via i dubbi di chiusura: in estate aperte le piscine Trecate e Pellerina

TORINO - Buone notizie per i torinesi che d’estate non vedono l’ora di sfuggire dal caldo torrido con un bagno in una delle piscine della città: è infatti stata assicurata l’apertura durante i mesi estivi delle piscine Trecate e Pellerina. Le gare per la gestione provvisoria degli impianti sono state aggiudicate per un periodo di quattro mesi, da giugno a settembre.

CHI GESTIRA’ LE PISCINE - La Trecate, di via Vasile Alecsandri 27/A, sarà gestita da un raggruppamento temporaneo costituito dalla società sportiva dilettantistica Dinamica e dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Europa ’01. Per quanto riguarda la Pellerina invece a occuparsene sarà un raggruppamento temporaneo di cui fanno parte la società sportiva dilettantistica Dinamica e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Parella. I dettagli di entrambe le aggiudicazioni sono disponibili sul sito web della Città di Torino, alla pagina «Sport in Città».