In Sala Rossa il Movimento 5 Stelle ha un nuovo capogruppo, è la 32enne Valentina Sganga

TORINO - Cambi all’interno del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in Sala Rossa. La consigliera Valentina Sganga, 32 anni e una laurea in Scienze del Governo e dell'Amministrazione, è la nuova capogruppo dei grillini. Prende il posto della collega Chiara Giacosa, la quale a sua volta aveva sostituito Alberto Unia passato in Giunta come assessore all’Ambiente nel giugno 2017. La decisione è stata presa durante una riunione di maggioranza.

«Vorrei ringraziare il mio gruppo consiliare della fiducia accordatami», ha commentato Sganga dopo la nomina, «a loro darò la mia fatica, il mio entusiasmo e la mia professionalità ogni giorno in cui ricoprirò questo incarico. Il mio impegno sarà quello di operare nella massima trasparenza e coerenza rispetto ai principi del Movimento 5 Stelle e ai punti programmatici che ci siamo dati all'inizio di questa straordinaria avventura».

Tra i compiti principali per la nuova capogruppo c’è quello di mantenere compatto il gruppo di consiglieri di maggioranza e dialogare con la Giunta comunale e la sindaca. «Sono certa che troverò nei miei colleghi l'impegno e il supporto che in questi mesi ho imparato a conoscere».

Al fianco di Valentina Sganga ci sarà Giovanna Buccolo, la nuova vice capogruppo.

«E’ arrivato il momento di dire basta e di cedere questo ruolo a chi vuole crescere», ha detto Chiara Giacosa cedendo il suo ruolo, «in questo anno io sono cresciuta molto, non immaginavo nemmeno potesse essere così; la cosa di cui vado più fiera è proprio di essere cresciuta e maturata molto. E, checché ne dica qualcuno, anche il mio gruppo lo è».