NICHELINO - Il comune di Nichelino si dota di rilevatori automatici del traffico. Le nuove installazioni riguardano quattro punti della città dove l’amministrazione ha deciso di monitorare la situazione con un quadro preciso del numero di autoveicoli, della direzione in cui vanno e delle ore di maggiore intasamento.

«Questo tema è nevralgico in termini di sostenibilità della mobilità e dell'ambiente», ha sottolineato il sindaco Giampiero Tolardo, «ci permetterà di definire soluzioni a lungo termine e di migliorare la qualità della vita in città».

Le quattro installazioni dei rilevatori automatici del traffico - via XXV Aprile (prossimità numero civico 168); via Torino (prossimità numero civico 20); incrocio via Torino/via Filzi (prossimità agenzia bancaria) e via Torino (prossimità confine con il Comune di Vinovo) - sono solo le prime, in futuro dovrebbero esserne aggiunte altre. Il Comune ha evidenziato come si monitorerà solo il traffico e non saranno segnalate infrazioni.