Il 12 maggio la giornata nazionale per la salute della mano: visite gratuite al Cto

TORINO - Torna la Giornata Nazionale per la Salute della Mano, un’iniziativa promossa dalla SICM - Società Italiana di Chirurgia della Mano, che si svolgerà sabato 12 maggio 2018 nelle principali città italiane. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sul corretto approccio diagnostico-terapeutico verso le principali patologie della mano e renderli consapevoli del ruolo degli specialisti in questo senso.

LA GIORNATA PER LA SALUTE DELLA MANO - Sabato 12 maggio dalle ore 8,30 alle ore 12, presso gli ambulatori di Ortopedia (piano terra atrio centrale - accesso A) dell'ospedale CTO della Città della Salute di Torino (via Zuretti 29), gli specialisti di chirurgia della mano saranno a disposizione dei cittadini per consulti gratuiti, durante i quali potranno visitare le mani, suggerire approfondimenti diagnostici o terapie fisiche e conservative o orientare verso trattamenti chirurgici. Una giornata dedicata all'informazione ed alla prevenzione delle patologie della mano. Le patologie che interessano la mano assumono sempre più rilevanza nella nostra società ad alte richieste funzionali e richiedono molto spesso diagnosi e terapie da parte di medici specializzati in tale settore. Solo per la comprensione del problema basti pensare che i traumi della mano in ambito lavorativo sono la prima causa di assenza dal lavoro ed ogni anno in Europa si verifica un totale di 8,8 milioni di incidenti. Di altrettanta rilevanza sono le patologie non acute (artrosi, sindrome del tunnel carpale, etc.). E’ per tale motivo che la SICM (Società Italiana di Chirurgia della Mano) ha deciso di istituire annualmente una Giornata a livello nazionale di informazione del cittadino, mettendo a disposizione i migliori specialisti in chirurgia della mano dei Centri accreditati nei diversi ospedali italiani.