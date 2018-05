Cancellato lo storico volo Torino-Napoli: lo «stop» a inizio estate

TORINO - Dopo oltre 30 anni di servizio, con 15 tratte settimanali i torinesi dovranno dire addio allo ormai storico volo che collega la città della Mole a Napoli. Lo «stop» arriverà all'inizio dell'estate 2018, precisamente il 1 giugno. Un duro colpo oltre che per i passeggeri, anche per SAGAT, che nei primi tre mesi dell'anno ha registrato un calo di traffico del 10%

sulle rotte nazionali.

NAPOLI - La tratta Torino-Napoli in ogni caso non smetterà di esistere anche senza Alitalia. Blue Air aggiungerà tre voli già a partire dal 11 Giugno e da settembre farà il suo ingresso sulla scena Easyjet e non è escluso che altre low cost si facciano avanti per accaparrarsi una tratta che lo scorso anno ha contato quasi 280 mila passeggeri, registrando una crescita del 16%.