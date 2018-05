Torino più vicina al Marocco: nuovo volo Caselle-Fès dal 29 ottobre

TORINO - Torino non è mai stata così vicina al Marocco. A partire dal 29 ottobre, ogni lunedì e venerdì, la compagnia aerea low cost Ryanair effettuerà il nuovo collegamento diretto tra Torino e Fès, importante città marocchina situata nel nord del paese.

TORINO-FEZ, ORARI E GIORNI - Il nuovo volo verrà operato con il seguente orario: TORINO 10:35 - FES 12:15, FES 06:30 - TORINO 10:10. Fès, antica città imperiale, è una delle località d'arte più apprezzate del Marocco: l'antico centro fortificato medievale con la sua Medina - dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco -, la città nuova con il quartiere ebraico e la Ville Nouvelle di inzio Novecento sono alcune delle attrazioni che rendono Fès una meta di turismo, a un passo da antichi siti archeologici romani e dalle foreste di cedri del Medio Atlante. Torino è sempre meglio collegata con il Marocco: Fès si aggiunge infatti ai voli già attivi dall'aeroporto di Torino per Casablanca e Marrakech.

TORINO VICINA AL MAROCCO - Oltre alle opportunità di turismo, che vedono il Marocco tra le mete riscoperte, il nuovo collegamento con Fès va a beneficio anche dell'ampia comunità marocchina che vive in Piemonte: 55mila residenti nella regione, metà dei quali in provincia di Torino. Fès è la dodicesima destinazione diretta Ryanair da Torino: oltre alle rotte annuali per Barcellona, Bari, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Catania, Londra Stansted, Malta, Palermo e Valencia, la compagnia vola in estate anche a Ibiza mentre in inverno aggiunge il volo per Dublino.