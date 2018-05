TORINO - Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 maggio una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su diverse aree del Piemonte. Oltre a numerosi disagi nel pinerolese, dove alcune scuole oggi sono rimaste chiuse, un sottopasso a Bussoleno è rimasto allagato.

MACCHINA BLOCCATA - Non è la prima volta che il sottopasso di via Battisti 'gioca brutti scherzi' durante il maltempo. Nella serata di ieri infatti un'automobile è rimasta bloccata a causa dell'acqua. Fortunatamente l'anziano signore alla guida è riuscito a uscire dall'abitacolo e a mettersi in salvo prima che la macchina venisse sommersa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari della Croce Rossa Italiana.