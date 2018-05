TORINO - Orientarsi nel mare magnum di eventi proposti dal Salone del Libro di Torino non è semplice, ma di sicuro non mancano gli incontri interessanti e gli ospiti da non perdere. Per aiutarvi nell'orientarsi vi proponiamo sei appuntamenti che si svolgeranno al Lingotto nella giornata di venerdì 11 maggio.

1. CARLO CARABBA LEGGE GUIDO GOZZANO - COLLOQUI

Nell'ambito del programma 'Festa mobile', alle ore 13:00 presso la Sala Filadelfia, Carlo Carabba, scrittore e coordinatore di Nuovi Argomenti, rileggerà uno dei testi fondamentali del poeta torinese che amava osservare le madamine nei caffè del centro, Guido Gozzano.

2. QUANDO ERAVAMO EROI

Al Bookstock Village i visitatori del Salone avranno modo di incontrare Silvio Muccino. L'appuntamento è per le 16.30 e fa parte della sezione 'Cinema, arte, fotografia e spettacolo

del Salone. Muccino firmerà pure un romanzo appassionato sulla forza dell’amicizia, sul dolore e la meraviglia del diventare adulti.

3. LA LIBERTÀ DI AMARE IN OGNI ETÀ DELLA VITA

Per 'Solo noi stesse', venerdì 11 maggio alle ore 17.30 in Sala Rossa è previsto un incontro con Dacia Maraini, autrice di 'Tre donne. Una storia d'amore e disamore'. Nel romanzo tre generazioni a confronto che si misurano con la libertà di amare in ogni età della vita.

4. DAVID FOSTER WALLACE: INSEGNANTE, LINGUISTA, LETTORE

A dieci anni dalla scomparsa di uno dei più grandi scrittori nordamericani degli ultimi anni, il Salone propone una lezione plurale dedicata all’insegnante rigoroso e appassionato, al linguista in grado di far brillare le parole dell’Oxford English Dictionary, al lettore che si faceva incantare attivamente dai romanzi di Stephen King. Imperdibile: ore 17:30 allo Spazio Incontri

5. IL MIRACOLO: DALLA SCRITTURA ALLA REGIA

Alle ore 17:00 in Sala Gialla Niccolò Ammaniti, al debutto alla regia, racconta la serie tv Sky 'Il Miracolo'. Il tutto prima della proiezione serale al Cinema Massimo per Salone Off.

6. LIBRO DELLA VAGINA. MERAVIGLIE E MISTERI DEL SESSO FEMMINILE

Incontro con Nina Brochmann ed Ellen Støkken Dahl in occasione della pubblicazione del loro libro: una guida amichevole, tempestiva, scientificamente aggiornata e indispensabile per aiutare le donne a fare scelte consapevoli. In modo semplice e senza imbarazzi le due studentesse di Medicina dell’Università di Oslo raccontano tutto quello che c’è da sapere sul sesso femminile.

Appuntamento alle ore 12:00 in Sala Azzurra.