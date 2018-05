Si masturba davanti all’asilo di via Ventimiglia, arrestato un uomo di 39 anni

TORINO - La polizia municipale ha arrestato un uomo di 39 anni - nazionalità romena - per atti osceni in luogo pubblico. Le manette sono scattate dopo la segnalazione di diverse persone di un uomo che, vicino a un asilo nido di via Ventimiglia, dapprima su una panchina, poi sdraiato sull'erba, si masturbava davanti a chi entrava o usciva dall'asilo, tentando, inoltre, di molestare insistentemente le mamme.

URBIACO E GIA’ NOTO - Quando la municipale è intervenuta, ha fermato l’uomo e lo ha condotto presso il Comando di via Bologna dove è stato identificato ed è emerso che aveva già numerosi precedenti. Sentito il magistrato di turno, il trentanovenne è stato arrestato per atti osceni e rifiuto di generalità e trasferito nelle camere di sicurezza di un Commissariato della polizia di Stato, in attesa del rito per direttissima.