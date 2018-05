Dopo 30 anni Alitalia cancella il collegamento Torino-Napoli, Sagat: «Scelta incomprensibile»

CASELLE TORINESE - Dopo oltre 30 anni di attività, Alitalia ha annunciato la cancellazione dei voli che collegano Torino e Napoli a partire dal prossimo primo giugno. Non saranno più disponibili le 15 frequenze settimanali e, da quanto sostenuto da Sagat, la società che gestisce l’aeroporto di Caselle Torinese, la decisione non ha nulla a che fare con i dati di traffico. Anzi: Napoli è la quarta destinazione dell'Aeroporto di Torino, con 276.154 passeggeri nel 2017, in crescita del 16% rispetto all'anno precedente.

SCELTA INCOMPRENSIBILE - Chiaro il comunicato di Sagat: «La scelta di Alitalia risulta incomprensibile anche in relazione alla tipologia di clientela, che ha una forte componente business legata agli interessi economici dei più importanti gruppi industriali e finanziari delle due città, oltre alla componente turistica». Il futuro vedrà Sagat impegnata (insieme all'Aeroporto di Napoli) a favorire l'ingresso di nuove compagnie interessante a servire questo collegamento. «Siamo convinti che ancora una volta ci saranno altri vettori in grado di beneficiare delle improvvise cancellazioni di Alitalia e di sviluppare traffico dall'Aeroporto di Torino».

TORINO-NAPOLI - La rotta Torino-Napoli rimane servita da Blue Air, che ha già aumentato la propria offerta di voli, passando da 13 a 16 frequenze settimanali, a cui si aggiunge il significativo ingresso di easyJet che a partire dal 3 settembre opererà 7 frequenze settimanali.