Domenica si corre la Stratorino sui 5 e sui 10 chilometri: ecco i percorsi

TORINO - Domenica 13 maggio a Torino si svolgerà la tradizionale Stratorino, la corsa aperta a tutti, che ha un percorso da 5 chilometri e uno da 10, giunta alla sua 42esima edizione. La partenza è prevista in via Roma e piazza Castello, poi il percorso si estenderà verso diverse vie cittadine. Corso Moncalieri non è percorribile tra il ponte della Gran Madre e il ponte di corso Vittorio Emanuele II (pertanto i veicoli che intendono percorrere il corso verso Moncalieri da piazza Gran Madre saranno instradati su via Villa della Regina, corso Lanza, corso Fiume). Corso Vittorio Emanuele II, dal ponte alla via Accademia Albertina, direzione Porta Nuova, sarà chiuso. Dalle 11 circa si potrà uscire dalla zona centrale, «circondata» dalla corsa, verso nord (via Po) e lungo le vie Bogino, San Massimo, della Rocca. La podistica si concluderà alle ore 12 circa.

PERCORSO 5 CHILOMETRI - Via Roma, piazza Castello, viale I° Maggio, corso S. Maurizio laterale sud, via Rossini, via Po, piazza Vittorio Veneto, ponte Vittorio Emanuele I, corso Moncalieri corsia laterale ovest semicarreggiata ovest, ponte Umberto I, Murazzi del Po, piazza Vittorio Veneto, via Bonafus, via Maria Vittoria, piazza Carlo Emanuele II, via Maria Vittoria e arrivo in via Roma.

PERCORSO 10 CHILOMETRI - Via Roma, piazza Castello, viale I° Maggio, corso S. Maurizio laterale sud, via Rossini, via Po, piazza Vittorio Veneto, ponte Vittorio Emanuele I, corso Moncalieri corsia laterale ovest semicarreggiata ovest, ponte Umberto I, Murazzi del Po, piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, attraversamento di corso Vittorio Emanuele II, viale Virgilio, viale Stefano Tur, viale Boiardo, corso Massimo d’Azeglio, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II, via Maria Vittoria, e arrivo in via Roma