«Castelli Aperti»: una giornata per scoprire luoghi da sogno in Piemonte

TORINO - Oltre cinquanta beni storici sparsi in tutto il Piemonte aprono le loro porte contemporaneamente per una giornata all’insegna dell’arte e della cultura per scoprire la storia, l’arte e la cultura del Piemonte attraverso le sue meravigliose dimore storiche. L’appuntamento è il 13 maggio con la prima edizione della «Giornata dei Castelli Aperti» che vedrà l’apertura concomitante di oltre 50 beni storici (ville, castelli, musei e palazzi) ubicati su tutto il terrritorio piemontese. L’iniziativa, che esordisce nel 2018 ed è promossa dall’Associazione Amici di Castelli Aperti con il supporto della Regione Piemonte, permetterà ai visitatori di scoprire antiche dimore spesso chiuse al pubblico in aree geografiche contigue in modo da organizzare un itinerario su misura in un’unica giornata. «Vogliamo che sia una grande festa all’insegna della cultura», dichiara Marinella Chiavero, presidente dell’Associazione Amici di Castelli Aperti, «i proprietari dei castelli, i comuni e gli enti hanno aderito con entusiasmo impegnandosi ad aprire i loro beni storici in un’unica giornata e organizzando autonomamente visite guidate ed eventi. C’è stata grande collaborazione e grande volontà di creare una proposta turistica integrata. Speriamo che lo stesso entusiasmo possa raggiungere anche i visitatori che ci auguriamo vorranno usufruire di questa meravigliosa opportunità».

CASALE MONFERRATO

CASTELLO DEL MONFERRATO piazza Castello - 15033 Casale Monferrato (AL)

Tel. 0142 444330, 0142 444329, 0142 444271, 0142 444273

Mail: manifestazioni@comune.casale-monferrato.al.it

Sito: www.comune.casale-monferrato.al.it/castello

Apertura continuativa 10.00-18.00, visita guidata alle 10.00, alle 11.00 il concerto della rassegna Echos: il duo Manara-Voghera si esibirà in musiche di Beethoven. Entrata gratuita.Lungo tutta la giornata si terranno le esibizioni del Festival del Tango a cura ass. Tango Mio di Casale: 10.00-20.00 ingresso libero, 21.00-24.00 milonga a pagamento. Per informazioni tel. 336512656.

Mostre nel Castello con apertura dalle ore 10.00 alle ore 19.00:

Torrione Nord Est: Il Castello Nascosto curata dall’associazione Arte e Storia

Sale 2° piano – Spalti: Ieri, oggi e sempre Resistenza – Storia dell’antifascismo cittadino attraverso i manifesti dal 1953 a oggi a cura dell’ANPI

Manica Lunga: Love Me Tender di Alberto Raiteri, inserita nella rassegna Arte in Pratica in Monferrato.

All’interno del Castello sarà aperta anche l’Enoteca del Monferrato: 10.00-20.00, mentre nell’adiacente Mercato Pavia si terrà il Mercatino dell’Antiquariato.

MUSEO CIVICO E GIPSOTECA BISTOLFI via Cavour, 5 - 15033 Casale Monferrato (AL)Tel. 0143 444249, 0142 444309

Mail: cultura@comune.casale-monferrato.al.it

Sito:www.comune.casale-monferrato.al.it/museo

Apertura 10.30-13.00 15.00-17.00 con entrata gratuita. Alle 17.00 si terrà un concerto di musica classica (Beethoven) nel chiostro di Santa Croce nell'ambito del Festival Echos, con ingresso libero.

CASALE MONFERRATO – Circuito cittadino

Partenza: IAT Chiosco Informazioni Turistiche piazza Castello - 15033 Casale Monferrato (AL)

Tel. 0142 444330, 0142 444309, 0142 444249

Mail: cultura@comune.casale-monferrato.al.it

Sito: www.comune.casale-monferrato.al.it/cca

In occasione del tradizionale appuntamento di Casale Città Aperta saranno aperti alcuni monumenti: la Cattedrale di Sant’Evasio, Santa Caterina, il Teatro Municipale, la Torre Civica, San Domenico, San Michele e Palazzo Vitta. Nella giornata di domenica le visite libere avranno orario: 10.00-12.30 e 15.30-18.30, mentre la visita guidata con i volontari dell'Associazione Orizzonte Casale inizia alle 15.00 dal Chiosco IAT. Entrata gratuita.

GABIANO

CASTELLO DI GABIANO via San Defendente, 2 - 15020 Gabiano (AL)

Tel. 0142 945004, mail: accoglienza@castellodigabiano.com, sito: www.castellodigabiano.com

Visite guidate al castello 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 e 17.00.

L'emporio dei vini del castello sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00 per le degustazioni, negli stessi orari sarà possibile visitare parco e labirinto.

Biglietti: intero € 10; ridotto (6-12 anni, over 65, Amici di Castelli Aperti) e gruppi (min. 10 persone) € 8; gratuito fino a 5 anni; scuole su richiesta (visita al parco).

Possibilità di soggiornare presso la struttura.

GIAROLE

CASTELLO SANNAZZARO via Roma, 5 - 15036 Giarole (AL)

Tel. 335 1030923, mail: info@castellosannazzaro.it, sito: www.castellosannazzaro.it

Visite guidate teatralizzate con scene che rievocano il Castello nel 1859, prima dell’arrivo di Napoleone III e di Re Vittorio Emanuele II (con la collaborazione dell’Ass. storico-culturale Amaltea e del Carosello Storico Tre Leoni), alle 11.00, 15.00, 16.30.

Biglietti: intero € 15; ridotto (13-18 anni) € 5; gratuito fino a 12 anni.

Possibilità di soggiornare presso la struttura.

MASIO

TORRE DI MASIO - MUSEO LA TORRE E IL FIUME salita Torre, 1 - 15024 Masio (AL)

Tel. 0131 799131, mail: protocollo@comune.masio.al.it, sito: www.latorreeilfiume.it

Apertura 15.00-18.30. Entrata gratuita, con visita libera; guidata su richiesta.

PIOVERA

CASTELLO DI PIOVERA via Balbi, 2 - 15040 Piovera (AL)

Tel. 0131 698128, 0131 698121, 346 2341141, mail: info@castellodipiovera.it, sito: www.castellodipiovera.it

Evento "Benessere al castello": 10.00-21.00, incontri, conferenze e workshop dedicati a benessere e discipline olistiche. Visite guidate al Castello ore 11.30, 14.30, 16.00.

Ingresso Parco e Conferenze 5 €; Parco, Conferenze e Visita al Castello € 13.

Sarà presente un punto ristoro.

ROCCA GRIMALDA

CASTELLO DI ROCCA GRIMALDA piazza Borgatta, 2 - 15078 Rocca Grimalda (AL)

Tel. 0143 873128, 334 3387659, 334 1574751, mail: info@castelloroccagrimalda.it

Sito: www.castelloroccagrimalda.it

Visite guidate alle 10.00, 15.00 e 17.00, si sarà accompagnati dalle proprietarie. Possibilità di partecipare alla degustazione del Dolcetto "Ovada", vino biodinamico prodotto dall'azienda di famiglia "Rocca Rondinaria" (in concomitanza alle visite).

Biglietto: intero € 8; ridotto (7-16 anni) € 4; gratuito fino a 6 anni.

Possibilità di abbinare la visita alla struttura con il soggiorno.



ACQUI TERME

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - CASTELLO DEI PALEOLOGI via Morelli, 2 - 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144 57555, mail: info@acquimusei.it, sito: www.acquimusei.it

Apertura: 10.00-13.00 16.00-20.00, con visite guidate 16.30, 17.30, 18.30. Visita libera negli altri orari o con audioguida (costo € 2).

Biglietto: intero € 4; ridotto (7-18 anni, over 65) € 2; scuole € 1; gratuito fino a 6 anni, disabili.

VILLA OTTOLENGHI WEDEKIND strada Monterosso, 42 - 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 02 94699507, 348 4520842, mail: vittoria@borgomonterosso.com, sito: www.villaottolenghi.it

Visite guidate alle ore 11.00, 14.30 e 16.00.

Biglietti: intero € 10 (Villa), € 5 (Tempio di Herta, su prenotazione min. 5 persone); ridotto (TCI, ACI, FAI, Ass. Musei e mostre) -10%; gratuito fino a 12 anni.

Il Ristorante La Contessa sarà aperto a pranzo e cena con un menù convenzionato: riduzione del 10% per le prenotazioni che arriveranno tramite Castelli Aperti.

BISTAGNO

GIPSOTECA GIULIO MONTEVERDE corso Carlo Testa, 3 - 15012 Bistagno (AL)

Tel. 0144 79106, 348 7489435, mail: gipsoteca@comune.bistagno.al.it, sito: www.gipsotecamonteverde.it

Apertura 10.30-12.30 15.00-18.30 con visite guidate (su prenotazione)

Biglietto: intero € 5; ridotto (15-18 anni, studenti fino a 24 anni, over 65, disabili, Amici di Castelli Aperti) e gruppi (min. 15 persone) € 3; gratuito fino a 14 anni.

MORSASCO

CASTELLO DI MORSASCO via Castello, 11 - 15010 Morsasco (AL)

Tel. 334 3769833, mail: castellodimorsasco@gmail.com

Visite guidate alle 10.00, 12.00, 14.00 e 16.00.

Biglietti: intero € 8; ridotto € 6; gratuito fino a 9 anni.

BORGO ANTICO DI OZZANO MONFERRATO Circuito Cittadino

Tel. 338 5288567, 333 2474433, 0142 487153, mail: segreteria@comune.ozzanomonferrato.al.it

Sito: www.comune.ozzanomonferrato.al.it

La visita guidata del Borgo Antico partirà dalle tracce delle antiche mura, per poi proseguire con la Casa Bonaria-Simonetti, le chiese di San Giovanni Battista, Santa Maria e San Salvatore, i giardini di Villa Barbano e del Castello e l'infernot Zavattaro.

Visite guidate alle 11.00, 15.00 e 17.00, gratuite.

POZZOLO FORMIGARO

CASTELLO DI POZZOLO FORMIGARO piazza Castello, 1 - 15068 Pozzolo Formigaro (AL)Tel. 0143 417054, mail: info@pozzoloformigaro.gov.it, sito: www.pozzoloformigaro.gov.it

Apertura 15.00-18.30 con visite guidate. Entrata gratuita.

ROSIGNANO MONFERRATO

CASTELLO DI UVIGLIE loc. Castello di Uviglie, 73/B – 15030 Rosignano Monferrato (AL)

Tel. 342 9214895, mail: reception@castellodiuviglie.com, sito: www.castellodiuviglie.com

Visita con degustazione vini alle 10.30 e 15.30, su prenotazione.

Biglietti: intero € 6 (castello e parco), € 10 (castello, parco e cantine con degustazione di vini).

Possibilità di abbinare la visita con il soggiorno presso la struttura.



SAN GIORGIO MONFERRATO

CASTELLO DI SAN GIORGIO MONFERRATO via Gozani, 16 - 15020 San Giorgio Monf. (AL)

Tel. 338 6682342, 328 6736678

Visita guidata animata alle 15.30 e alle 17.00, si consiglia la prenotazione telefonica.

Biglietto: € 12.

VOLPEDO

STUDIO E MUSEO DEL PITTORE PELLIZZA DA VOLPEDO via Rosano, 1A - 15059 Volpedo (AL)

Tel. 0131 80308, 338 5633056, mail: info@pellizza.it, sito: www.pellizza.it

Apertura 16.00-19.00, con una visita guidata alle 16.00. Ingresso ad offerta.

Al mattino a Volpedo escursione con e-bike organizzata da Ciclomania di Voghera.

TAGLIOLO

WINE RESORT - CASTELLO DI TAGLIOLO MONFERRATO Via Castello, 1 - 15070 Tagliolo Monferrato (AL)

Tel. 0143 89195, 335 261336, mail: castelloditagliolo@libero.it, sito: www.castelloditagliolo.it

La corte principale del Castello e le cantine saranno aperte alla visita libera, così come anche il salone dei ricevimenti. Una guida accompagnerà i visitatori nelle cantine per far loro assaggiare i vini prodotti dal Castello di Tagliolo.

Su prenotazione, sarà possibile usufruire del servizio ristorante e di soggiornare.

TRISOBBIO

CASTELLO DI TRISOBBIO via Cavour, 1 - 15070 Trisobbio (AL)

Tel. 345 6044090, mail: juririsso@alice.it, sito: www.castelloditrisobbio.it

Apertura continuativa 10.00-18.00 con visite libere (salita alla Torre e panorama). Entrata gratuita.

Il ristorante sarà aperto con un menù convenzionato: riduzione del 10% per le prenotazioni che arriveranno tramite Castelli Aperti. La struttura inoltre ha alcune camere per completare al meglio il weekend all’insegna del relax.

CASTELNUOVO DON BOSCO

TORRE E CAPPELLA DEI RIVALBA via Madonna del Castello, 1 – 14021 Castelnuovo Don Bosco (AT)

Tel. 011 9876165, sito: www.comune.castelnuovodonbosco.at.it

Apertura 9.30-12.30, 14.30-18.30 con visite guidate in costume medievale. Entrata gratuita.



MONASTERO BORMIDA

CASTELLO DI MONASTERO BORMIDA Piazza Castello, 1 - 14058 Monastero Bormida (AT)

Tel. 0144 88012, 328 0410869, mail: info@comunemonastero.at.it,

sito: www.comune.monasterobormida.at.it

Apertura continuativa 10.00-18.00; in occasione del Trekking delle 5 Torri, che vede il castello come punto di partenza ed arrivo, la visita sarà libera. Nelle sale espositive sarà aperta anche la mostra "Tra luce e colore - Giancarlo Ferraris e Massimo Ricci a confronto».

Biglietto: intero € 3; ridotto (7-14 anni) € 2; gratuito fino a 6 anni.

Il Trekking delle Cinque Torri è organizzato dal CAI di Acqui Terme e quest’anno ha raggiunto la 16° edizione: il ritrovo sarà nel paese di Monastero Bormida alle 7, dove si tornerà dopo 8-9 ore circa di cammino. Sono previsti quattro posti di assistenza e ristoro (bevande e cibo) dai quali è possibile raggiungere l’arrivo, per chi avesse problemi: a San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Roccaverano e Torre di Vengore. All’arrivo «il Polentone» e musica a cura della Proloco di Monastero Bormida.

Iscrizioni: € 20 adulti, € 15 soci CAI, € 10 bambini (fino 14 anni). Ulteriori informazioni e prenotazione gruppi : 348 6623354, e-mail: caiacquiterme@gmail.com

NIZZA MONFERRATO

TORRE DEL CAMPANON piazza Martiri di Alessandria, 19 – 14049 Nizza Monferrato (AT)Tel. 0141 720507, 0141 727516 (Ufficio Turistico), mail: nizzaturismo@gmail.com

Sito: www.comune.nizza.asti.it

Domenica 13 maggio sarà nuovamente possibile visitare la Torre Campanaria e all'elegante Sala Consiliare. Gli orari di visita sono previsti dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso Gratuito.

Le visite guidate, promosse dall'Amministrazione Comunale, saranno proposte dal personale dell'Ufficio Turistico e dai volontari di NizzaTurismo (Sezione della Pro Loco Nicese).

Apertura continuativa 10.00-18.00.

In concomitanza si terrà la manifestazione enogastronomica Nizza è Barbera.



VIARIGI

TORRE DEI SEGNALI via Castello, 25 - 14030 Viarigi (AT)

Tel. 328 3917906, mail: sindaco@comune.viarigi.at.it, sito: www.comune.viarigi.at.it

Apertura 15.30-18.00 con visite guidate, ingresso ad offerta libera.



ASTI

MUSEO CIVICO DI PALAZZO MAZZETTI corso Alfieri, 357 - 14100 Asti (AT)

Tel. 0141 530403, mail: info@palazzomazzetti.it; sito: www.palazzomazzetti.it

Apertura continuativa 10.00-18.00 con visite guidate. Sono visitabili le mostre «Aleppo. Come è stata uccisa una città» ed «Alighiero Boetti. Perfiloepersegno».

Biglietti: Smart Ticket (circuito cittadino comprensivo di Palazzo Mazzetti, Domus Romana, Museo e Cripta di Sant'Anastasio, Battistero di San Pietro e Torre Troyana) € 5; ridotto (7-18 anni, over 65, convenzioni) € 3; gratuito fino a 6 anni, disabili con accompagnatori, guide turistiche, giornalisti, Torino+Piemonte Card, Abbonamento Musei, capogruppo.

CASTAGNOLE DELLE LANZE

TORRE DEL CONTE PAOLO BALLADA DI SAINT ROBERT via Artuffo, 53 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT)

Tel. 335 8489162, mail: assoc.torreballada@libero.it, sito: www.torrepaoloballadadisaintrobert.it Apertura 10.00-12.30 14.00-19.00 con visite guidate, entrata gratuita.



CASTELNUOVO CALCEA

AREA DEL CASTELLO DI CASTELNUOVO CALCEA piazza Castello, 1 - 14040 Castelnuovo Calcea (AT)

Tel. 0141 957125, 347 0834805, mail: info@comune.castelnuovocalcea.at.it,

sito: www.comune.castelnuovocalcea.at.it

Apertura continuativa 10.00-18.00 con visite guidate, entrata gratuita.

FERRERE

CASTELVECCHIO via IV Novembre, 14 - 14012 Ferrere (AT)

Tel. 0141 932008, 349 1933305; sito: www.comune.ferrere.at.it/

Apertura continuativa 10.00-18.00 con visite guidate, entrata gratuita.

MASSERANO

PALAZZO DEI PRINCIPI DI MASSERANO via Roma, 188 - 13866 Masserano (BI)

Tel. 345 5126696, mail: associazionedonbarale@gmail.com

Sito: www.polomusealemasseranese.weebly.com

Apertura 14.30-18.00 con visite guidate.

Biglietto: intero € 5; ridotto (7-14 anni) € 3,5; gratuito fino a 6 anni, disabili.

BIELLA

PALAZZO LA MARMORA corso del Piazzo, 19 - 13900 Biella (BI)

Tel. 331 6797411, 331 6797410, mail: info@generazionieluoghi.it

Siti: www.palazzolamarmora.it; www.lamarmoracasamuseo.it; www.lamarmora.net

Apertura 9.30-12.30.

Biglietti: intero € 5; ridotto € 3,5; gratuito fino a 12 anni, residenti Borgo Piazzo.

Possibilità di soggiornare presso la struttura «Le Scuderie di Palazzo La Marmora».

PALAZZO GROMO LOSA corso Del Piazzo, 22/24 - 13900 Biella (BI)

Tel. 015 0991868, mail: spazio.cultura@fondazionecrbiella.it, sito: www.fondazionecrbiella.it

Apertura continuativa 10.00-18.00, dalle 14.30 alle 18.30, visite guidate ogni ora (l'ultima alle 17.30).

In quest'occasione saranno visitabili le mostre del Festival "Selvatica - Arte Natura" (7° edizione, www.selvaticafestival.net). Sempre nell’ambito di Selvatica, domenica 13 si terranno i seguenti appuntamenti:

dalle 16.00 alle 18.00 «Il Giardino Musicale» sotto il ciliegio secolare (momenti musicali a cura dell’Accademia Perosi)

ore 16.00-17.00: «Un’avventura Masai» - laboratorio di teatro per bambini di almeno 8 anni a cura di LaborARTE

Biglietti: intero € 7; ridotto (over 65, TCI, FAI, CAI, Plein Air, ANA, Amici di Castelli Aperti) € 5; gratuito fino a 25 anni, studenti universitari, disabili con accompagnatore, giornalisti, guide turistiche.

Se vi trovate nel biellese, vi consigliamo di visitare alcune strutture in cui sarà possibile abbinare la visita culturale al soggiorno ed alla scoperta di prodotti locali, in particolare di prestigiosi vini:

COSSATO

CASTELLO DI CASTELLENGO fraz. Castellengo, 31 - 13836 Cossato (BI)

Tel. 335 5252890, mail: info@centovigne.it, sito: www.castellengo.it

Apertura continuativa 10.00-18.00 con visite guidate, degustazioni di vini e prodotti tipici del territorio.

Biglietti: intero € 10; gratuito fino a 10 anni.

Possibilità di soggiornare presso la struttura.

VIGLIANO BIELLESE

VILLA ERA Via Rivetti, 53 - 13856 Vigliano Biellese (BI)

Tel. 335 217964, mail: info@villaera.it, sito: www.villaera.it

Possibilità di soggiornare presso la struttura.

CASTELLO DI MONTECAVALLO via per Chiavazza, 30 - 13856 Vigliano Biellese (BI)

Tel. 348 2351455 (cantina), 333 4348405 (agriturismo), mail: info@castellodimontecavallo.it

Sito: www.castellodimontecavallo.it

La cantina ed il parco saranno aperti dalle 10.00 alle 17.00. Aperitivo alle 11,00 ed alle 18,00.

Visita guidata su prenotazione. Biglietti: intero 7 euro; gratuito fino a 10 anni.

Il ristorante sarà aperto con un menù convenzionato a pranzo e cena: riduzione del 10% per le prenotazioni che arriveranno tramite Castelli Aperti.

Possibilità di soggiornare presso la struttura.

MANGO

CASTELLO DI MANGO – ENOTECA REGIONALE COLLINE DEL MOSCATO piazza XX Settembre, 19 - 12056 Mango (CN)

Tel. 0141 89291, 339 2551503, mail: info@enotecamoscato.com, sito: www.enotecamoscato.com

Apertura continuativa 10.00-18.00 con visite guidate e degustazioni di vini prodotti dalle aziende La Tribuleira e Terrabianca. Ingresso gratuito.



MANTA

CASTELLO DELLA MANTA via De Rege Thesauro - 12030 Manta (CN)

Tel. 0175 87822, mail: faimanta@fondoambiente.it, sito: www.castellodellamanta.it

Apertura 10.00-18.00 con visite guidate a tema "Gli inservienti birichini" (alle 14.30, 15.30, 16.30, 17.30).

Biglietti: intero € 8; ridotto (Abbonamento Musei) € 5,5; ridotto (4-14 anni) € 4; gratuito fino a 4 anni, FAI, soci National Trust, residenti del Comune di Manta.

MONTEU ROERO

CASTELLO DI MONTEU ROERO via XXV Aprile, 35 - 12040 Monteu Roero (CN)

Tel. 333 7678652, mail: info@castellomonteuroero.it, sito: www.castellomonteuroero.it

Apertura continuativa 10.00-18.00 con visite guidate ed attività per famiglie "Avventure al Castello".

Biglietti: intero € 6; gratuito fino a 10 anni.

SAVIGLIANO

MUSEO CIVICO A. OLMO E GIPSOTECA D. CALANDRA via San Francesco, 19 - 12038 Savigliano (CN)

Tel. 0172 712982, mail: museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

Sito: www.comune.savigliano.cn.it

Apertura: 10.00-13.00 e 15.00-18.30.

Domenica 13 maggio si terrà la manifestazione sportiva Strasavian, una camminata podistica non competitiva giunta alla sua 18^ edizione, la partenza sarà in piazza Santa Rosa alle ore 9.30 e l’arrivo in piazza del Popolo. L’anno scorso gli iscritti hanno raggiunto la quota di 4.190 e quest’anno si spera di continuare su questa linea, anche perché, ancora una volta, tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza verso iniziative di particolare rilevanza sul territorio cittadino. Gli introiti ottenuti dalle iscrizioni saranno utilizzati per finalità in ambito sociale, a favore di famiglie in difficoltà per sostegno al reddito e all’abitare, su indicazione dell’Assessorato alle Politiche Sociali. Inoltre Il Comitato Organizzatore ha deciso di contribuire al progetto promosso dall’A.S.L. CN1 Ospedale SS. Annunziata di Savigliano, reparto di pediatrica, con l’Associazione «Il Fiore della Vita» per l’acquisto di un sistema di immobilizzazione neonatale e pediatrico per il trasporto in sicurezza, su mezzi di trasporto ospedalieri, dei bambini ricoverati. Al termine della corsa sarà proposta la consueta lotteria con il sorteggio di numerosi premi. Anche gli amici «a 4 zampe» potranno partecipare, regolarmente iscritti. Al termine della manifestazione, si terrà un pranzo a base di salciccia e patatine per il dopo Strasavian, proposto dalla Pro Loco Savigliano.

Biglietti: intero € 5; ridotto (6-25 anni, over 65, Unitre Savigliano, disabili con accompagnatore, Amici dei Castelli Aperti) € 3; gratuito fino a 5 anni.

PALAZZO TAFFINI D'ACCEGLIO - MUSES ACCADEMIA EUROPEA DELLE ESSENZE via S. Andrea, 53 - 12038 Savigliano (CN)

Tel. 0172 370736 (IAT), 0172 375025 (Mùses),

mail: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it; info@musesaccademia.it

Siti: www.comune.savigliano.cn.it; www.musesaccademia.it

Apertura: 10.00-13.00 e 14.00-18.00, con visite guidate e in concomitanza con la manifestazione sportiva Strasavian.

Biglietti: intero € 7; ridotto (6-12 anni, disabili, Amici dei Castelli Aperti, Torino+Piemonte Card), gratuito fino a 5 anni.

VINADIO

FORTE DI VINADIO - MUSEO MONTAGNA IN MOVIMENTO piazza Vittorio Veneto - 12010 Vinadio (CN)

Tel. 0171 959151, 340 4962384, mail: info@fortedivinadio.it, sito: www.fortedivinadio.it

Apertura continuativa 10.00-18.00 con visite guidate.

Biglietti: Montagna in Movimento e Messaggeri Alati: intero € 7; ridotto € 5. Visita guidata del Forte: intero € 6; ridotto € 4. Vinadio Virtual Reality: intero € 3; ridotto € 2. Biglietto cumulativo: intero € 10; ridotto € 8.

Se vi trovate al confine tra le province di Cuneo e Torino, vicini alla Francia, vi consigliamo di abbinare una visita storica alle proposte enogastronomiche:

BAGNOLO PIEMONTE

CASTELLO MALINGRI via Palazzo, 23 - 12031 Bagnolo Piemonte (CN)

Tel. 335 5244080, 347 0323486, mail: mail@castellodibagnolo.it; reception@castellodibagnolo.it Sito: www.castellodibagnolo.it

Apertura continuativa 10.00-18.00, con visite guidate.

Biglietto: intero € 6; ridotto € 5; gratuito fino a 3 anni, disabili.

Il ristorante sarà aperto con un menù convenzionato: riduzione del 10% per le prenotazioni che arriveranno tramite Castelli Aperti.

BARBARESCO

TORRE DI BARBARESCO via Torino, 75 - 12050 Barbaresco (CN)

Tel. 333 9040135, mail: info@torredibarbaresco.it;

siti: www.enotecadelbarbaresco.it; www.torredibarbaresco.it

Apertura continuativa 10.00-18.00 con visite libere e guidate.

Biglietti: intero € 5; ridotto (Amici di Castelli Aperti, over 65 anni) € 4; gratuito fino a 12 anni, disabili con accompagnatore.

BUSCA

CASTELLO E PARCO DEL ROCCOLO strada Romantica, 17 – 12022 Busca (CN)

Tel. 349 5094696, mail: info@castellodelroccolo.it, sito: www.castellodelroccolo.it

Apertura continuativa 10.00-18.00 con visite guidate.

Biglietti: intero € 5; ridotto (7-14 anni, over 65, ACLI, Abbonamento Musei) € 3; gratuito fino a 6 anni.

CARAGLIO

IL FILATOIO - MUSEO DEL SETIFICIO PIEMONTESE via Matteotti, 40 - 12023 Caraglio (CN)

Tel. 0171 618300, 0171 610258, mail: info@filatoiocaraglio.it, sito: www.filatoiocaraglio.it

Mostra "MURALNOMAD": DA CORRADO CAGLI A ANDY WARHOL, splendidi arazzi in mostra dalla manifattura Scassa di Asti, riproducono opere italiane e straniere di grandi artisti contemporanei.

Apertura continuativa 10.00-18.00 con visite guidate.

Biglietti: intero € 6; ridotto (7-18 anni, insegnanti, universitari fino a 25 anni, ACLI, TCI) € 4; gratuito fino a 6 anni, Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, Amaci, giornalisti, disabili con accompagnatore, residenti a Caraglio la mattina, guide turistiche della prov. di Cuneo.

CUNEO

VILLA TORNAFORTE via Valle Po, 1 Madonna dell'Olmo- 12100 Cuneo (CN)

Tel. 0171 630820, 338 5000324, mail: villa.tornaforte@gmail.com, sito: www.villatornaforte.com

Apertura continuativa 10.00-18.00, con visite guidate.

Biglietti: intero € 6 (villa e parco); ridotto (6-14 anni) € 4; parco € 3; gratuito fino a 6 anni, disabili con accompagnatori.

FOSSANO

CASTELLO DEGLI ACAJA piazza Castello - 12045 Fossano (CN

Tel. 0172 60160, 800 210762, mail: iatfossano@cuneoholiday.com; sito: www.visitfossano.it

Visite guidate alle ore 11.00 e 15.00, con ingresso gratuito.

MAGLIANO ALFIERI

CASTELLO DEGLI ALFIERI via Alfieri, 4 - 12050 Magliano Alfieri (CN)

Tel. 0173 66117, 335 5652312, mail: info@amicicastelloalfieri.org,

sito: www.amicicastelloalfieri.org

Apertura continuativa 10.00-18.00, con visite guidate.

Biglietti: intero € 4; ridotto (12-18 anni, over 65) € 3; gratuito fino a 11 anni, residenti Magliano Alfieri.

Nello stesso Castello, per chi vuole abbinare la storia alla cultura culinaria:

ALLA CORTE DEGLI ALFIERI RISTORANTE STEFANO PAGANINI - CASTELLO DI MAGLIANO piazza Raimondo, 4 - 12040 Magliano Alfieri (CN)

Tel. 0173 66244, mail: info@stefanopaganini.it, sito: www.stefanopaganini.it

Il ristorante sarà aperto con un menù convenzionato: riduzione del 10% per le prenotazioni che arriveranno tramite Castelli Aperti.

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

CASTELLO DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO piazza Castello, 6 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)

Tel. 0172 373026, mail: info@comune.monasterolodisavigliano.cn.it

Sito: www.comune.monasterolodisavigliano.cn.it

Aperto dalle 15.00 alle 18.00 con visite guidate. Ingresso gratuito.

ROCCA DE' BALDI

CASTELLO - MUSEO ETNOGRAFICO PROVINCIALE A. DORO piazza Pio VII - 12047 Rocca de' Baldi (CN)

Tel. 0174 587605, 349 1961569, mail: info@museodoro.it, sito: www.museodoro.org

Apertura continuativa 10.00-18.00, con visite guidate.

Biglietti: intero € 5; ridotto (7-14 anni, over 65, Torino+Piemonte Card) € 2,50; gratuito fino a 6 anni, residenti, disabili con accompagnatore.

SALICETO

CASTELLO DEI MARCHESI DEL CARRETTO via Vittorio Emanuele II - 12079 Saliceto (CN) Tel. 342 3570641, sito: www.comune.saliceto.cn.it

Visite guidate alle 15.00 e alle 16.30.

Biglietti: intero € 5; ridotto € 4.

SANFRE'

CASTELLO DI SANFRE' via delle Chiese, 15 - 12040 Sanfrè (CN)

Tel. 338 6413535, mail: castellosanfre@hotmail.com, sito: www.castellosanfre.altervista.org

Apertura continuativa 10.00-18.00 con visite guidate.

Biglietti: intero € 8; gratuito fino a 10 anni.

Possibilità di soggiornare presso la struttura.

CHERASCO

PALAZZO SALMATORIS via Vittorio Emanuele, 31 - 12062 Cherasco (CN)

Tel. 0172 427050, mail: turistico@comune.cherasco.cn.it, sito: www.comune.cherasco.cn.it

Apertura 9.30-12.30 15.00-18.30. Ingresso gratuito.

Mostra «Ei fu» a tema napoleonico.

PALAZZO GOTTI DI SALERANO - MUSEO CIVICO G.B. ADRIANI via Ospedale, 40 - 12062 Cherasco (CN)

Tel. 0172 427050, mail: turistico@comune.cherasco.cn.it, sito: www.comune.cherasco.cn.it

Apertura 9.30-12.30 15.00-18.30. Ingresso gratuito.



GOVONE

CASTELLO REALE DI GOVONE piazza Roma, 1 - 12040 Govone (CN)

Tel. 0173 58103, 338 6213763, mail: info@castellorealedigovone.it,

sito: www.castellorealedigovone.it

Apertura 10.00-12.00 15.00-18.00

Biglietti: intero € 5; ridotto (over 65) € 4; gratuito fino a 14 anni.

MONTICELLO D'ALBA

CASTELLO DI MONTICELLO D'ALBA piazza San Ponzio, 2 - 12066 Monticello d'Alba (CN)

Tel. 347 4437144, mail: info@roerodimonticello.it, sito: www.roerodimonticello.it

Apertura continuativa 10.00-18.00 con visite guidate ed attività per le famiglie "L'arrivo della Contessa in campagna, bauli, scarpiere, cappelliere...guanti e ombrellini", nella Camera da letto padronale recentemente aperta al pubblico: storie e aneddoti di casa; degustazioni di prodotti tipici del Roero.

Biglietti: intero € 7; ridotto (Abbonamento Musei) e gruppi (min. 15 persone) € 6; ridotto (6-14 anni) € 4; visita libera del parco € 2,5; gratuito fino a 6 anni, disabili, guide, giornalisti.

Il ristorante sarà aperto con un menù convenzionato: riduzione del 10% per le prenotazioni che arriveranno tramite Castelli Aperti.

un evento molto particolare, che soddisferà amanti della storia, curiosi e golosi:

VERDUNO

REAL CASTELLO DI VERDUNO Piazza Canonico Borgna Don Pietro, 9 - 12060 Verduno (CN)

Tel. 0172 470125, mail: info@realcastello.com, sito: www.realcastello.com

Local Wild Food Challenge, dalle 11.00 alle 19.00. La quarta edizione sarà piena di sorprese di una divertente sfida culinaria, a cui chiunque può partecipare. La ricetta wild deve contenere almeno un ingrediente selvatico, una giuria premierà i migliori. Una domenica ricca di attività, pic nic sull'erba, workshop, mercati, musica e una grande novità: Wild Mixology, la sfida dei migliori bartender della zona.



PROVINCIA DI TORINO

PRALORMO

CASTELLO DI PRALORMO via Umberto I, 26 - 10040 Pralormo (TO)

Tel. 011 884870, 335 7258486, mail: filippo.pralormo@gmail.com,

sito: www.castellodipralormo.com

Apertura continuativa 10.00-18.00.

Biglietti: intero € 9; convenzionati € 7; ridotto (4-12 anni, disabili) € 5; gratuito fino a 4 anni.

"Il trenino del conte" (visita per min. 5-max. 12 persone per volta): intero € 12; ridotto € 10; ridotto (6-12 anni) € 8. Visita al castello e "Trenino del conte": intero € 15; ridotto (6-12 anni) € 10.

Possibilità di soggiornare presso «Le case della Giardiniera», nel complesso del Castello.

SAN SECONDO DI PINEROLO

CASTELLO DI MIRADOLO - FONDAZIONE COSSO via Cardonata, 2 - 10060 San Secondo di Pinerolo (TO)

Tel. 0121 502761, mail: info@fondazionecosso.it; prenotazioni@fondazionecosso.it,

sito: www.fondazionecosso.com

Apertura continuativa 10.00-18.00 con attività dedicate alle famiglie: Il Castello delle Forme (11.00-12.30), Collane, gioie ed amuleti (16.00-17.30).

Biglietti: Parco: intero € 10 (con audioracconto stagionale); ridotto (6-14 anni) € 5; gratuito fino a 6 anni.

CARAVINO

CASTELLO DI MASINO via al Castello, 1 - 10010 Caravino (TO)

Tel. 0125 778100, mail: faimasino@fondoambiente.it, sito: www.castellodimasino.it

Apertura continuativa 10.00-18.00, possibilità di seguire la visita Scoprimasino, oppure abbinare la Caccia al Tesoro (per le famiglie).

Biglietto: intero € 11; ridotto (studenti fino a 26 anni, soci Carta musei) € 7,50; ridotto (4-14 anni) € 5; gratuito fino a 4 anni, FAI, disabili con accompagnatore, soci National Trust. Biglietto Famiglia con Caccia al Tesoro (2 adulti e fino a 4 bambini 4-14 anni) € 27. Visita approfondita: intero € 15; ridotto (studenti fino ai 26 anni e soci Carta musei) € 10; ridotto (4-14 anni) € 5; ridotto FAI € 4; gratuito fino a 4 anni, disabili con accompagnatore; biglietto Famiglia € 35.

VENARIA REALE

REGGIA DI VENARIA piazza della Repubblica, 4 - 10078 Venaria Reale (TO)

Tel. 011 4992333, mail: turismo@lavenariareale.it, sito: www.lavenaria.it

Apertura continuativa 9.00-18.30.

Biglietti: Reggia e Giardini: intero € 16; ridotto (over 65, convenzioni) € 14; ridotto (6-21 anni, universitari fino a 26 anni) € 10; gratuito fino a 6 anni e convenzioni. Giardini: intero € 5; ridotto (over 65) € 4; ridotto (6-21 anni, universitari fino a 26 anni) € 2; gratuito fino a 6 anni, Abbonamento Musei.

Mostre: Genio e Maestria, Sebastiao Salgado. Genesi, La fragilità della bellezza, Architetture e prospettive.

PINEROLO

GIARDINI DI VILLA DORIA IL TORRIONE strada del Galoppatoio, 20 - 10064 Pinerolo (TO) Tel. 0121 323358, 334 1999235, mail: info@iltorrione.com, sito: www.iltorrione.com

Apertura continuativa 10.00-18.00

Biglietto: intero € 5; gratuito fino a 12 anni se accompagnati da un adulto pagante.

Possibilità di soggiornare nella Villa.

VERBANIA

ENTE GIARDINI BOTANICI VILLA TARANTO via Vittorio Veneto, 111 - 28922 Verbania (VB) Tel. 0323 556667, 0323 404555, mail: ente@villataranto.it, sito: www.villataranto.it

Apertura continuativa 8.30-19.30. Ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

Biglietti: intero € 10; ridotto (6-14 anni) € 5,50; € 7,50; gratuito fino a 6 anni, disabili con accompagnatori, capogruppo.

BURONZO

CASTELLO CONSORTILE DI BURONZO via Chiesa - 13040 Buronzo (VC)

Tel. 339 1811017, mail: info@castellodiburonzo.it, sito: www.castellodiburonzo.it

Apertura continuativa 10.00-18.00

Biglietto: intero € 5; gratuito fino a 14 anni.

Alle 15.00 «Verde di maggio in castello: tour curioso tra fiori e piante dipinti nelle sale secentesche»,

Alle 17.00, nel Loggiato Grande, verrà aperto al pubblico (ingresso libero) l’allestimento Un castello di menzogne

Alle 18 il giovane musicista Edoardo Tritto proporrà un momento musicale ad ingresso libero, con una selezione di brani – dal Barocco al contemporaneo – per chitarra classica. Durante l’esecuzione chi lo vorrà potrà degustare un aperitivo Aperitivo con il Nebbiolo Rosato dell’Azienda Agricola Lorenzo Rovero di Sostegno (3,50 euro a persona).

Le eccellenze enogastronomiche della nostra terra saranno protagoniste anche fuori dal castello, in piazza Caduti, dove avrà luogo la seconda edizione del Mercato della Terra, a cura delle condotte Slow Food di Biella e di Vercelli.