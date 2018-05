Torino, con la Spal torna Belotti

TORINO - Ultimo impegno casalingo in campionato per il Torino che riceve una Spal, ancora impegnata nella lotta per non retrocedere. Rispetto all'ultima gara pareggiata domenica scorsa conto il Napoli al San Paolo, tornerà in difesa Moretti, che era assente contro i partenopei per squalifica. Al San Paolo l'esperto difensore era stato rimpiazzato da Bonifazi, che rischia di saltare il match con la sua ex squadra per un problema muscolare. Oggi il giocatore ha svolto un allenamento differenziato al pari di Obi.

TORNA BELOTTI - In attacco dovrebbe tornare dall'inizio Belotti, mentre Edera e Iago Falque sono in ballottaggio per un posto da titolare. Chi ha invece già finito la stagione è Lyanco. Il difensore brasiliano, da tempo fuori per un infortunio al piede che ha reso necessaria l'operazione eseguita mercoledì a San Paolo. Sarà costretto a saltare anche l'inizio della prossima stagione.