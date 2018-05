Forza la portiera dell'auto usando le forbici, un passante lo vede e chiama aiuto 

TORINO - Con un paio di forbici il malvivente ha aperto un’autovettura parcheggiata in piazza Alimonda, forzando il nottolino della portiera: da essa aveva rubato uno zaino che conteneva un tablet e altro materiale tecnologico. Un passante ha notato il fatto e ha immediatamente avvertito il Numero Unico per le emergenze.

LADRO - Personale del Comm.to Barriera Milano e del Comm.to Centro sono intervenuti tempestivamente rintracciando l’autore del fatto, che ha opposto una vivace resistenza al suo arresto. Si tratta di un cittadino marocchino di 21 anni, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e sottoposto all’obbligo di presentazione alla P. G. presso un Commissariato cittadino. Il giovane è stato tratto in arresto per furto aggravato e resistenza a P.U