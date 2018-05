TORINO - La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di sabato 12 maggio: Daniera Tornincasa si trovava nella sua abitazione di La Loggia in via Tetti Aiassa insieme al compagno quando, mentre effettuava la toelettatura al gatto, ha accusato un forte attacco allergico. Il primo a prestarle soccorso è stato proprio il compagno, somministrandole un'inniezione antiallergica, ma per la donna, madre di cinque figli, non c'è stato più nulla da fare.



ALLERGIA - Daniela Tornincasa ha perso la vita così, a soli 38 anni. Su quanto avvenuto indagano i carabinieri, mentre il medico legale cercherà di capire che cosa abbia potuto scatenare una reazione allergica tanto violenta.