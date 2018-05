TORINO - Ancora controlli nella zon dei giardini Montanaro: gli agenti del Commissariato Barriera Milano in servizio di Volante hanno notato, nel pomeriggio del 9 Maggio scorso, un cittadino gabonese sospetto nei dintorni della pizza. Il giovane stava nascondendo un fazzoletto fra alcuni detriti edili e alla vista della Volante si è diretto a passo svelto in via Scarlatti direzione Corso Giulio Cesare.

PUSHER - Il giovane è stato quindi fermato dai poliziotti, che contestualmente hanno recuperato il fazzoletto nascosto tra i detriti, rinvenendo al suo interno 56 ovuli contenenti 16 grammi di cocaina. Per il giovane, che era stato recentemente scarcerato per la stessa tipologia di reati, sono nuovamente scattate le manette per violazione della Legge sugli stupefacenti.