Incidente nella notte sulla Torino- Aosta: ragazza di 25 anni è grave al CTO 

TORINO - Grave incidente questa notte, domenica 13 maggio, sull'autostrada Torino-Aosta: era da poco passata la mezzanotte quando una giovane di Bollengo, a bordo di una Fiat 500, ha tamponato un Land Rover che procedeva in direzione Torino. In seguito all'urto, l'auto della ragazza si sarebbe capotatta, terminando la sua corsa in un campo fuori strada.

INCIDENTE - Immediato l'intervento dei sanitari e dei Vigili del Fuoco, che hanno impiegato diverso tempo per estrarre la giovane dalle lamiere dell'auto. La 25enne è stata quindi trasportata d'urgenza presso l'ospedale CTO di Torino, dove è al momento ricoverata in gravi condizioni.