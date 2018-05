«La Toyota Mirai costa meno di 66mila euro», svelata la bufala sul tweet di Chiara Appendino 

TORINO - Bufala o verità? Oggigiorno è sempre più difficile districarsi nel mondo delle fake news che circolano in rete, tanto che sono nate alcune pagine specializzate nello 'smascheramento' delle notizie false. Una di queste è Bufale.net, che questa mattina, domenica 13 maggio, ha portato a galla una notizia (fasulla) che riguarda la sindaca di Torino, Chiara Appendino.

APPENDINO - «Oggi ho provato la Toyota Mirai, la prima berlina di serie alimentata a idrogeno. Costa meno di 66.000 euro. Non capisco perché invece di lamentarsi dei blocchi del traffico, i cittadini non optano per soluzioni economiche che salvaguardano la salute di tutti noi» così recita il post 'firmato' Chiara Appendino apparso su twitter in seguito al test fatto della sindaca sulla prima berlina elettrica alimentata a idrogeno. E' quasi superfluo dire che tali parole, se vere, avrebbero fatto imbufalire non poco l'opinione pubblica. Fortunatamente ci ha pensato Bufale.net a svelare l'imbroglio, facendo notare la scritta "FAKE TWEET created @tweeterino" nella parte in basso a destra del post.

BUFALE - Il mistero dunque è presto svelato: https://tweeterino.com/ è un sito che permette di creare falsi tweet di vip e personaggi pubblici e Appendino non è certo esclusa. Acceso il dibattito tra chi ritiene che si tratti semplicemente di satira (in linea con i principi che muovono ad esempio la nota pagina Facebook 'Chiara Appendino che fa cose', per intenderci) e chi invece considera questo come un deliberato atto per inquinare l'immagine della sindaca di Torino. Quel che è certo è che, con un po' di attenzione (e un po' di aiuto) le fake news vengono sempre a galla per ciò che sono realmente.