Sabato notte di follia dietro piazza Bernini, rotti i vetri di tutte le auto parcheggiate

TORINO - Non c’è pace per chi abita alle spalle di piazza Bernini, nella zona intorno a piazza Risorgimento. Ancora una volta i vandali hanno colpito nel fine settimana e questa volta lo hanno fatto molto più in grande: domenica mattina in via Montano diverse vetture avevano i finestrini infranti. Non un caso, qualcuno si è divertito nella notte a romperne uno dopo l’altro. Non certo una novità, ma questa volta il numero di auto danneggiate è superiore alle altre volte (come si vede dalle fotografie seguenti).

TROPPO SPESSO - «Ogni notte stessa storia», ci dice Christian, un ragazzo che abita in zona, «sarebbe opportuno mettere delle telecamere. L’altra notte hanno danneggiato troppe auto ed è una cosa che succede sempre, almeno ogni weekend o comunque in settimana, ogni settimana». Ieri mattina è infine intervenuta la polizia che ha compilato un verbale per ogni singolo proprietario. La speranza è quella di trovare i vandali, anche se sembrano esserci, per il momento, pochi elementi a disposizione.

Auto danneggiate in via Montano (© Diario di Torino)

Auto danneggiate in via Montano (© Diario di Torino)