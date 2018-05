Marco Berry e i suoi amici maghi in scena a Torino per i bambini bisognosi

TORINO - Una serata all’insegna della magia per aiutare i progetti della Marco Berry Onlus, associazione di beneficienza fondata dal famoso condutture televisivo a sostegno dei bambini. Giovedì 24 maggio, a partire dalle 20.00, nell’ex sede dell’associazione in via Poliziano 32 a Torino, andrà in scena Close-Up, uno spettacolo che raccoglierà i migliori maghi di Milano e Torino.

IL RICAVATO IN BENEFICENZA - Due ore di spettacolo, all’interno delle quali si esibiranno quattro professionisti che incanteranno il pubblico con i loro giochi di prestigio. Il ricavato della serata sarà devoluto ai due progetti Iron Mind della Marco Berry Onlus, dedicati ai minori con disabilità per avvicinarli alla pratica di uno o più sport e MAS Children, l’ospedale pediatrico di Hargeisa in Somalia che ha già curato gratuitamente oltre 50.000 bambini.

CONDUCE MARCO BERRY - All’evento - condotto e diretto da Marco Berry - hanno deciso di aderire anche i maghi del Circolo Amici della Magia di Torino (CADM) e quelli del Club Arte Magica di Milano (CLAM), storica e prestigiosa associazione presieduta da Raul Cremona, i quali parteciperanno a titolo gratuito per sostenere gli obiettivi della onlus. Lo spettacolo sarà seguito da un ottimo buffet.

INFO E COSTI - L’appuntamento è quindi per il 24 maggio, a partire dalle ore 20.00 in via Poliziano 32. Il costo della serata è di 30 euro. Per info e prenotazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo info@marcoberryonlus.org oppure telefonare al numero 011 089 72 58.