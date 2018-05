Rebus location per i droni di San Giovanni: saranno in piazza Vittorio?

TORINO - «Nessuna piazza è ancora stata esclusa» ha detto l'assessore all'Innovazione del Comune di Torino, Paola Pisano, interrogata in merito ai festeggiamenti per la notte di San Giovanni. «Al momento stiamo ancora lavorando per decidere la location, tentendo conto dei parametri artistici e, ovviamente, considerando come prioritario il tema della sicurezza».

SAN GIOVANNI - Nulla ancora di certo dunque si può dire: pare che, a oggi, anche l'ipotesi piazza Vittorio non sia stata scartata del tutto. «Decideremo in base a un parere tecnico-artistico» ha spiegato Pisano, «Sarà un evento unico e innovativo e anche per questo stiamo vagliando nuove possibilità». Certo è che non vedere lo spettacolo in piazza Vittorio sarebbe un bel cambiamento per i torinesi che stanno ancora digerendo, chi bene e chi meno bene, l'idea dei droni. «Questa Amministrazione sta erodendo, un colpo di piccone dopo l’altro, la storica tradizione torinese di San Giovanni» ha commentato il Capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale, SIlvio Magliano. Maggiori informazioni in ogni caso verranno fornite nei prossimi giorni direttamente dagli uffici della Pisano, che si stanno occapando dell'organizzazione del 24 giugno.