«Il centro? Come una groviera»: in via Santa Teresa la ‘buca dimenticata’

TORINO - La lista degli interventi previsti dal piano di manutenzione stradale della città di Torino è lunga eppure, complice la pioggia caduta in questi giorni, una buca sembra essere sfuggita ai radar. Automobilisti, motociclisti, ciclisti e persino pedoni sono avvisati: in via Santa Teresa, proprio a due passi dal Salotto di Torino, è infatti presente una vera e propria voragine.

LA BUCA DIMENTICATA - Automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni sono avvisati. Anzi, si avvisano tra loro. Il tam tam tra chi frequenta abitualmente il centro è quotidiano: la buca di via Santa Teresa, una buca dimenticata da tutti, è un pericolo reale, perché la via è molto frequentata dai torinesi. A peggiorare lo stato della strada, proprio davanti la gelateria La Romana, sono state senza dubbio le piogge cadute copiose nelle ultime settimane. L’auspicio, anche visti i tanti turisti presenti in zona, è che la buca possa presto rientrare nel piano d’interventi del Comune di Torino.