Incidente con ribaltamento nel centro della città, due donne in ospedale

TORINO - Incidente spettacolare e apparentemente non grave in serata in corso Siccardi, all’angolo con via Cernaia. Due auto sono rimaste coinvolte, una Smart e una Fiat 500 L, con quest’ultima vettura che, colpita su un lato, si è ribaltata proprio in mezzo all’incrocio. Nell’incidente sono rimaste ferite entrambe le conducenti, due donne, entrambe soccorse dall’ambulanza e trasportate in ospedale. Per una delle due, una donna di mezz’età, c’è voluto un po’ di tempo per estrarla dall’abitacolo perché era rimasta incastrata ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla e soccorrerla. Prima dell’arrivo di ambulanza e pompieri era stato un passante a tentare di aprire la portiera della Fiat 500 L. Sarà la polizia municipale a stabilire la dinamica di quanto avvenuto: alcuni testimoni avrebbero visto la Smart attraversare con il semaforo rosso, ipotesi che sarà accertata.

L'incidente di via Cernaia (© Diario di Torino)