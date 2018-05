[TO] Bike regala due ore di bici gratuite ai torinesi: ecco come accedere alla promozione

TORINO - Quando si è su una delle bici gialle di [TO] Bike qual è una delle discriminanti più importanti? Sicuramente il tempo, perché tra mezz’ora gratuita e tariffa che va in base ai minuti, il tempo rappresenta sicuramente un fattore importantissimo per coloro che utilizzano il servizio. Per questo motivo, a partire dal 12 maggio è attiva la promozione #2oreperte.

LA PROMOZIONE - Di cosa si tratta? Di una promozione che, di fatto, regala 2 ore di bicicletta completamente gratuite. Per potere accedere all’iniziativa è necessario essere titolari di un abbonamento annuale e aderire alla promozione nel fine settimana, di sabato e domenica. Ogni weekend, fino al fino al 30 settembre 2018, due ore non saranno soggette a scatto tariffario. Con #2oreperte si potranno percorrere le vie dello shopping o i viali alberati del Parco del Valentino, pedalare verso il centro di Torino e riscoprire i luoghi storici della città sabauda. La promozione è attiva a Torino e Area Metropolitana. Per ogni ulteriore informazione è stata creata la sezione dedicata #2OREPERTE sul sito http://convenzioni.bicincitta.com/promozioni/36-2oreperte.