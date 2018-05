Auto impazzita sfascia quattro vetture parcheggiate: «I testimoni ci contattino»

MONCALIERI - Notte decisamente movimentata a Moncalieri dove un'auto, che secondo diversi testimoni si tratterebbe di un taxi, ha tamponato quattro vetture in sosta ed è scappato nel nulla. L'episodio "surreale" è avvenuto intorno alle 04:30 del mattino, in corso Roma, proprio davanti alla farmacia.

L'APPELLO - La reale dinamica non è ancora stata accertata, ma sui social network, è Monica, una delle proprietarie delle auto danneggiate, a lanciare l'appello: «Se qualcuno ha visto qualcosa prego di contattarmi! Per ora Abbiamo raccolto i pezzi della sua macchina». Pare che l'auto, che molti testimoni identificano come taxi, sia passato anche in via Sestriere, dirigendosi verso piazza Bengasi. I proprietari, visti i danni, stanno pensando di sporgere denuncia contro ignoti: un passaggio fondamentale per ricostruire con certezza quanto accaduto questa notte a Moncalieri.