Gaffe del neo senatore del Pd, gli auguri su Facebook all'assessore scomparso a gennaio

TORINO - E’ vero che al giorno d’oggi per ricordarci compleanni, anniversari, eventi e qualsiasi appuntamento facciamo affidamento in primis alla tecnologia. Ormai sono stati quasi del tutto abbandonati i caro vecchi calendario o agenda. Ma può capitare di incorrere anche in gaffe clamorose, come è successo al neo senatore del Pd (ed ex presidente del Consiglio regionale del Piemonte) Mauro Laus. Due giorni fa sarebbe stato il compleanno dell’ex assessore della Giunta Fassino, Maurizio Braccialarghe. Il condizionale purtroppo non è stato usato per errore: lo scorso 2 gennaio Braccialarghe si è spento a causa di una malattia incurabile. Ciononostante, come succede per milioni di persone, il suo profilo su Facebook è rimasto attivo. Così nella mattinata di martedì 14 maggio Mauro Laus gli ha fatto gli auguri di compleanno. Una sua svista o un errore di un suo collaboratore, non è dato sapersi.