Piazza d'Armi 2018, quattro giorni dedicati al mondo del cavallo

TORINO - Per gli amanti dell'equitazione l'appuntamento è già fissato: dal 17 al 20 maggio 2018 si svolgerà la manifestazione "Piazza d'Armi 2018. A cavallo della cultura tra passato e presente", un evento nazionale organizzato dal Comitato Regionale Piemonte e dalla Federazione Italiana Sport Equestri. L'evento nasce con l'obiettivo di celebrare il 150esimo anniversario della nascita di Federigo Caprilli, Magister equitum e padre dell'equitazione moderna.

UN PROGRAMMA RICCO DI EVENTI - Nei quattro giorni della rassegna andrà in scena il concorso di equitazione categoria Nazionale A di Salto Ostacoli, in collaborazione con ANAC Co. Loc. Piemonte, presso gli impianti del CIM - Gruppo Sportivo Militare, corso Galileo Ferraris 200. Spazio anche a una spettacolare esibizione "Jump & Drive", gara combinata di salto e gimkana in carrozza. Inoltre, i bambini interessati potranno provare l'emozione di salire su un pony (battesimo della sella) con la supervisione di tecnici federali. Nell'area di Piazza d'Armi sarà presente un padiglione adibito alla sicurezza dell'equitazione, nel quale verrà presentato un convegno destinato ai giovani e dedicato alla sicurezza a cavallo, con le maggiori aziende del settore presenti. La manifestazione proporrà un allestimento di immagini, materiale d'epoca e oggetti appartenuti a Fedrigo Caprilli in uno stand dedicato, messo a disposizione dal Museo Storico dell'Arma di Cavalleria di Pinerolo.

NON SOLO EQUITAZIONE - Cavallo e cultura si combineranno con il concorso di narrativa e giornalismo per studenti "HorsEmotion" bandito dal Comitato Regionale FISE Piemonte, con la partecipazione del MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e patrocinato dal laboratorio di scrittura Labor attraverso la collaborazione con la casa editrice "Gruppo Albatros Il Filo». I migliori elaborati presentati al concorso verranno premiati a Fiera Verona e saranno pubblicati all'interno di un volume. Sarà allestita un'area adibita al "battesimo della sella" - attività utile e divertente per avvicinare i bambini al mondo del cavallo - con la presenza di circoli ippici della Regione e tecnici FISE qualificati che saranno a disposizione per interventi assistiti con gli animali. Sarà presente un'area dedicata al percorso "Joy of moving" in collaborazione con Kinder Ferrero. La partecipazione all'evento di Vida Network consentirà la completa visibilità della manifestazione sulla piattaforma www.vidanetwork.it. L'intero appuntamento sarà coordinato dal Comitato Regionale FISE Piemonte, rappresentato dal suo presidente, Giacomo Borlizzi. Il tutto in sinergia con la Federazione Italiana Sport Equestri e la Commissione Nazionale Caprilli, rappresentata dal presidente federale, Marco Di Paola e dal consigliere nazionale, Luca D'Oria. Il premio "HorsEmotion" verrà rappresentato da Gianluigi Giovagnoli, mentre per il laboratorio di scrittura Labor sarà presente il suo cofondatore Mario Catania. La rassegna proporrà inoltre un convegno sulla storia di Caprilli a cura del professor Mario Gennero: interverranno il colonnello Paolo Caratori, l'ingegnere Mauro Checcoli, il generale Enrico Battaglia, l'avvocato Guido Bianchetti, il professor Domenico Bergero e l'architetto Matteo Enrico.

DOVE E QUANDO - L'evento si distribuirà su 4 giorni, dal 17 al 20 maggio, nel seguente programma:

giovedì 17 maggio 2018

ore 10.00 convegno "Federigo Caprilli, 1868 – 2018" presso la sala conferenze Coni – via Giordano Bruno 191, Torino;

venerdì 18 maggio

ore 08.30 accoglienza, registrazione classi e scuole in Piazza d'Armi;

ore 09.00 alza bandiera, "battesimo della sella", percorso "Joy of Moving", mostra fotografica;

ore 09.30 inizio concorso ippico "Nazionale A*";

ore 11.00 convegno «HorsEmotion» e sulla sicurezza a cavallo; ore 16.00 conclusione manifestazione riservata alle scuole;

sabato 19 maggio

ore 09.30 inizio concorso ippico "Nazionale A*";

domenica 20 maggio

ore 09.30 inizio concorso ippico "Nazionale A*";

ore 13.30 "Jump & Drive";

ore 14.30 dimostrazione "Equifun" - presentazione nuova disciplina pony;

ore 16.00 Gran Premio "Nazionale A*";

ore 19.00 ammaina bandiera;