TORINO - Torna a Torino la Notte dei Musei, appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e non solo: sabato 19 maggio 2018, diverse sale della città di Torino apriranno le proprie porte in orario serale per la Notte dei Musei. Per l’occasione, l’ingresso avverrà al prezzo speciale di un solo euro. L’iniziativa, giunta ormai alla 14esima edizione, ha come l’obiettivo la valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale del territorio.

I MUSEI APERTI - Di seguito la lista dei musei aperti e che prevedono l’ingresso speciale a 1 euro.

- Palazzo Carignano (Torino): dalle 18.00 alle 21.00 (chiusura biglietteria ore 20.00)

- Villa della Regina (Torino): dalle 18.00 alle 21.00 (chiusura biglietteria ore 20.00)

- Musei Reali (Giardini Reali, Armeria Reale, Biblioteca Reale, Sale Chiablese, Galleria Sabauda, Palazzo Reale, Museo di Antichità, Cappella della Sindone): dalle 20.00 alle 23.00 (chiusura biglietteria ore 22.00)

- Fondazione Torino Musei: GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica (a partire dalle 18.00), MAO Museo d’Arte Orientale (a partire dalle 19.00), con ingresso a tariffa speciale fino alle 23.00 di 1 euro per le collezioni permanenti. Le mostre temporanee saranno a tariffa ordinaria. I musei chiuderanno alle 23.00, con ultimo ingresso alle 22.00

- Museo Nazionale del Cinema: dalle 20 alle 23, ingresso a 3,50 euro

Planetario di Torino: dalle 18: alle 24 (ultimo ingresso alle 23), visita gratuita

- Abbazia di Vezzolano (Asti, Albugnano): dalle 20.00 alle 23.00

- Area archeologica di Augusta Bagiennorum (Cuneo, Bene Vagienna): dalle 20.00 alle 23.00

- Castello di Racconigi (Cuneo, Racconigi): dalle 19.00 alle 22.00 (chiusura biglietteria ore 21.00)

- Castello Ducale di Agliè (Torino, Aglié): dalle 19.30 alle 22.30 (chiusura biglietteria ore 21.00)